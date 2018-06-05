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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:45 م
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الكويت ترسل طائرة مساعدات ثالثة لإغاثة متضررى إعصار مكونو فى اليمن

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:13 م
الكويت ترسل طائرة مساعدات ثالثة لإغاثة متضررى إعصار مكونو فى اليمن مساعدات إنسانية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتى إقلاع الطائرة الثالثة من المعونات الانسانية للشعب اليمنى فى أرخبيل سقطرى، للمساهمة فى مد يد العون والتخفيف من الأضرار التى عانى منها سكان الأرخبيل جراء إعصار (مكونو).

وقالت الأمين العام فى الجمعية مها البرجس - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء - إن الطائرة التى وجه بإرسالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمر الجابر الصباح، أقلعت من قاعدة (عبدالله المبارك) الجوية، وحملت على متنها مواد غذائية وبطانيات لسكان الارخبيل، الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة، وأوضحت البرجس أن الفريق الميدانى للجمعية فى أرخبيل سقطرى، قام بتوزيع المساعدات فى منطقه (دليشة) التى تضم 6 قرى، هى كام، ودابا، وكراجة، وهالى، ودبنى، ومضوضة، وزحرج شاعر، مشيرة إلى أن الفريق استخدم فى الأيام الماضية كل وسائل النقل المتاحة لايصال المساعدات، سواء السيارات أم المراكب أم الجمال، وذلك لصعوبة الوصول لتلك المناطق، جراء تضرر الكثير من الطرق فى أرخبيل سقطرى من الإعصار.

وأشارت الى أن الجمعية ستتبنى مشروع توفير الطاقة الشمسية ومستلزماتها لقريتى دابا، وكراجه، اللتين تضررتا من اعصار (مكونو)، لافتة إلى حاجة السكان الى تقديم المزيد من الدعم فى شتى المجالات، ومنها البنية التحتية، تجدر الإشارة إلى أن الهلال الأحمر الكويتى قد أرسل من قبل طائرتى مساعدات؛ لاغاثة المتضريين من اعصار (مكونو) فى منطقة أرخبيل سقطرى باليمن.


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