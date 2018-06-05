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القوى العاملة توقع بروتوكولا مع صندوق تمويل التدريب لدعم الشباب

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:03 ص
القوى العاملة توقع بروتوكولا مع صندوق تمويل التدريب لدعم الشباب محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، منذ قليل،  توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ووزارة القوى العاملة، ومؤسسة المنتدى الليبرالى المصرى.

ويهدف البروتوكول إلى إيجاد فرص عمل للتدريب من أجل التشغيل فى ضوء احتياجات الشركات والمصانع للعمالة المدربة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن التدريب المهنى أهم وسيلة لدعم الشباب المصري في المرحلة المقبلة، ليكون لديهم الكفاءة لتدريبهم على الأعمال التي يعملون عليها، وتوعيتهم بالمشروعات الصغيرة.

وتابع سعفان، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ومؤسسة المنتدى الليبرالي المصري اليوم، أن الدولة المصرية تحاول أن تضيف في مجال التدريب لدعم الشباب، التوظيف وتمكينهم من المشروعات الصغيرة، كونه الباب الأساسي لرفع ودعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة.

وأضاف:" سنعمل على متابعة تفعيل البروتوكول بشكل كامل، فنحن بحاجة لتطبيقه في جميع محافظات مصر".


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وزير القوى العاملة يشهد اليوم بروتوكول تعاون مع صندوق التدريب والتأهيل

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