"القوى العاملة": انتخابات الإعادة بـ50 لجنة نقابية ومجالس إدارة الشركات اليوم

كتب محمود راغب

اعتمدت وزارة القوى العاملة، استمارات إبداء الرأى لانتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، ومجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للدورة النقابية 2018/2022، لمجالس إدارة اللجان النقابية، وإدارة الشركات، التى تقرر إجراء انتخابات الإعادة بها، نظرا لتعذر إجرائها، فى المواعيد المقررة أو التى قررت اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب إعادة إجراءات التصويت بها لأى سبب من الأسباب، وقد تقدمت بمشاريع انتخاب شملت عدد اللجان الانتخابية التى سوف تجرى بها الانتخابات، وعدد الصناديق، وأسماء الجمعيات العمومية.

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه من المقرر إجراء انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، اليوم الثلاثاء فى 40 لجنة تتبع 13 تصنيفا نقابيا لم تجرى بها الانتخابات فى المرحلة الأولي، فضلا عن 3 لجان تتبع تصنفين نقابيين فى المرحلة الثانية، بالإضافة إلى 7 شركات لانتخاب مجالس الإدارة، وسوف تعلن نتائج الانتخابات، وإيداع الأوراق على التوالى أيام 6 و7 و8 يونيو الجارى.

وقال الوزير : إنه بالنسبة لانتخابات مجالس إدارة الشركات سوف تجرى على مستوى 7 شركات هي: المصرية لتسويق الأسماك، والتعاون للبترول، وشركة عمر أفندى، والمصرية لتجارة الأدوية، والجمهورية للأدوية، ومصر للسياحة، والعامة للصوامع والتخزين.

وأوضح "سعفان" أنه بالنسبة للجان الإعادة فى الأولى فتشمل 4 لجان بالخدمات الإدارية والاجتماعية، بالطب الشرعي، ومعهد التخطيط القومي، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والغرفة التجارية، بالإضافة إلى 5 لجان بالبنوك والتأمينات، ببنك مصر، والإسكندرية، والأهلى المصري، وفيصل الإسلامى، وبنك التنمية الصناعية، فضلا عن 6 لجان بالتجارة، بالمصرية لتسويق الأسماك، والنيل للمجمعات الاستهلاكية، والمصرية لتجارة الأدوية، والجمهورية لتجارة الادوية، وعمر افندى التجارة، وصيدناوى التجارة.

وأضاف الوزير أن الانتخابات سوف تجرى أيضا بـ 6 لجان بالمرافق العامة، بالهيئة القومية لمياه الشرب، وهيئة تنفيذ المشروعات المائية لتوليد الكهرباء، وهندسة نظم القوى، وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والقاهرة لإنتاج الكهرباء، وكهرباء طلخا، بالإضافة إلى 4 لجان بالسكة الحديد (1) و(4)و(5)و(8)، فضلا عن 4 لجان بالبترول، بابسكو، وبتروتريد، والتعاون، وبتروجاس.

كما تجرى الانتخابات فى 4 لجان بالنقل البري، بالصعيد للنقل والسياحة، واتوبيس غرب ووسط الدلتا، ومترو مصر الجديدة، والورش والصناعات التكميلية، ولجنتان بالإنتاج الحربى، بمصنع (27) الحربي، ومصنع (45) الحربي، ولجنتان بالسياحة والفنادق، بالهيئة المصرية لتنشيط السياحة، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، ولجنة واحدة على التوالي، بالخدمات الصحية، بالأطباء البشريين، والضرائب والأعمال المالية، بضريبة القيمة المضافة، والزراعة والري، بوادى كوم امبو، والتعليم والبحث العلمي، بمستشفيات جامعة الاسكندرية.

وبالنسبة للإعادة فى المرحلة الثانية تشمل 4 لجان منهما أثنين بالاتصالات، باللاسلكى سنترال الأوتو برمسيس، ووزارة الاتصالات بالقرية الذكية، وواحدة بالتنصيف النقابى بالنيابات والمحاكم، بالنيابة الإدارية.

وقال الوزير " إن بعد إعلان النتائج الخاصة بالانتخابات ستقوم الوزارة بعمل توعية وتثقيف لمن أفرزته الانتخابات العمالية فيما يخص دور التنظيم النقابى، والقوانين المتعقلة بالعمال، حتى يكون هذا التنظيم على درجة كبيرة من الوعى، مما يسهم بإيجابية فى العملية الإنتاجية.