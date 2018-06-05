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القوى العاملة:اجتماع بعد العيد مع رجال الأعمال لبحث صرف علاوة للقطاع الخاص

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:45 ص
القوى العاملة:اجتماع بعد العيد مع رجال الأعمال لبحث صرف علاوة للقطاع الخاص محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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 قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم عقد عدة لقاءات مع رجال الأعمال خلال شهر رمضان، موضحا أن من أهم النقاط التى تحدث معهم فيها صرف علاوة غلاء المعيشة للقطاع الخاص.
 
وأضاف وزير القوى العاملة فى تصريحات صحفية اليوم، أنه سيعقد عدد من الجلسات بعد إجازة العيد، مع ممثلى رجال الأعمال، لبحث قدراتهم المالية، للبت فى مسألة العلاوة الخاصة للقطاع الخاص. 
 
وأشار إلى أن رجال الأعمال لديهم بوادر بالفعل فى صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيبذل كل الجهد، لتعميم صرف العلاوات فى مختلف الشركات، أسوة بالعاملين فى الدولة، لإرساء مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، بما يضمن حياة كريمة للجميع.
 
 

 


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