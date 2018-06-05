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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:19 م
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القبض على مسلحين بعد استيلائهم على 5 ملايين جنيه من مواطن أمام بنك

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:29 م
القبض على مسلحين بعد استيلائهم على 5 ملايين جنيه من مواطن أمام بنك الأموال المسروقة
كتب محمود عبد الراضى
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة خمسة ملايين جنيه من موظفين بشركة ملابس جاهزة كرهاً عنهم عقب قيامهم بصرف المبلغ من أحد البنوك.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد وقطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ المدير المالى لإحدى شركات الملابس الجاهزة لقسم شرطة الشرق ببورسعيد أنه أثناء إستقلاله سيارة أجرة (تاكسى) وبرفقته (رئيس قسم الأمن ومندوب مشتريات بالشركة) عقب صرفهم ( 5 مليون جنيه " مرتبات الموظفين" وأثناء سيرهم بشارع الجمهورية إعترضتهم سيارة ملاكى وترجل منها ثلاثة أشخاص وأطلق أحدهم عياراً نارياً من سلاح نارى كان بحوزته وإستولوا على المبلغ المالى وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص واختبائهم بشقة بمنطقة أبناء الجيزة في أكتوبر عقب إرتكابهم الواقعة خشية ضبطهم .

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تتبع رواد البنوك وسرقة متعلقاتهم وما بحوزتهم من مبالغ مالية ، واعترف المتهمون بإخفائهم المبلغ المالى داخل سماعات كاسيت كبيرة الحجم وطلبوا من أصحاب مطعم أسماك توصيلها إليهم بالجيزة "دون علمهم" وحال قيامهم بنقل السماعات ومرورهم بنطاق محور قناة السويس تم ضبطهم والسيارة المستخدمه فى النقل وعُثر بداخل السماعات على ( 4 مليون و840 ألف جنيه ) من المبلغ المالى المستولى عليه ، وأرشد المتهمين عن سيارة أجرة " تاكسى" كانوا يستخدمونها فى تأمينهم أثناء إرتكاب الواقعة ، وجارى تكثيف الجهود لضبط السلاح والسيارة المستخدمين فى الواقعة وباقى المبلغ المالى .

 

الأموال
الأموال

 

المتهمون
المتهمون

 


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