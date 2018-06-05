الغرفة التجارية: أسعار ملابس العيد مستقرة و10% زيادة منذ بداية الموسم

كتب – إسلام سعيد

كشفت شعبة الملابس فى اتحاد الغرف التجارية، أن هناك زيادة فى سعر الملابس الجاهزة بنسبة حوالى 10 % منذ بداية الموسم، إضافة إلى استقرار الأسعار خلال فترة ما قبل عيد الفطر والذى يشهد زيادة فى الطلب على الملابس.

وفى هذا الإطار قال يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، أن موسم الشتاء المنقضى كان سئ جدا من حيث حجم المبيعات مؤكدا أنها – المبيعات – تراوحت ما بين 50 إلى 60 % و40 % من الملابس الشتوية الجاهزة تم بيعها بأقل من أسعارها وتخزين جزء من هذا المخزون للعام المقبل.

وأوضح أن أسعار ملابس العيد لم تتحرك قياسا على العام الماضى لأن الأسعار فعليا ارتفعت منذ بداية الموسم بنسب تتراوح ما بين 10 – 15 % للمنتجات المصنعة محليا بحسب المصانع والشركات المنتجة، وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن الملابس المستوردة لم تتحرك أسعارها هذا العام قياسا على العام الماضى.

وأشار إلى أن خلال العشرة أيام المقبلة سيحدث حالة من الرواج فى سوق الملابس الجاهزة، ولا يمكن للتجار أن يرفعوا الأسعار مع زيادة الطلب لأن المصنعين يحددوا لهم هوامش ربح لا يمكن مخالفتها.