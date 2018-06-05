العثور على جثة طفل ملقاة داخل ترعة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

عثر مزارع على جثة طفل بها كدمات وجروح بقرية الطبرانى التابعة لمركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول الطفل "يوسف ر م" 10 سنوات ومقيم قرية الطبرانى بدائرة المركز "جثة هامدة" وبه إصابة كدمة بالرأس وجرح قطعى بالوجه.

وبسؤال "صبحى ك أ" 55 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية قرر بعثوره على جثة الطفل المذكور بإحدى الترع بالقرية المشار إليها حال قيامه برى أرضه الزراعية، واتصاله بوالد الطفل ونقله للمستشفى.

وبسؤال والده "رضا م م" 38 سنة حارس عقار ومقيم بذات الناحية، قرر بخروج نجله من المنزل حوالى الساعة 30 .5 مساء اليوم لحضور درس دينى ولم يعد فى الوقت المعتاد، وعثور الأول عليه، واتهم "وفاء ع ح" 30 سنة ربه منزل ومقيمة بذات الناحية بالتعدى على نجله بالضرب بعصا وإحداث إصابته التى أودت بحياته بسبب وجود خلافات جيرة بينهم، وسابقة شروعها فى سرقة بعض محتويات منزله منذ شهر تقريباً، مما تسبب فى طلاقها من زوجها "عبدالقوى أ ق".

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وتحرر المحضر اللازم.