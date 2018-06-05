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العاهل الأردنى يكلف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:15 م
العاهل الأردنى يكلف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
كتب : أحمد جمعة
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كلف العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة.

 

كان رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى، قد تقدم باستقالته من منصبه عقب الاحتجاجات التى عصفت بالشارع الأردنى بسبب خطة الإصلاح الاقتصادى.


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