الصحة: إنشاء موقع إلكترونى للحجاج للتسهيل عليهم

كتب وليد عبد السلام

عقد الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء امس، اجتماعاً مع ‏الدكتور محمد شوقي رئيس بعثة الحج الطبية لهذا العام، ‏والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى ومساعد رئيس البعثة، لمناقشة الإجراءات التحضيرية وخطة الوزارة النهائية استعدادً لموسم حج ١٤٣٩ هـ.

و‏أوضح الدكتور محمد شوقى، رئيس بعثة الحج الطبية أنه تم ميكنة إدارة شئون البعثة الطبية بالكامل قبل سفر الحجاج، حيث ستشمل هذا العام تسجيل التاريخ المرضي للحاج مثل الأمراض التي يعانى منها الحاج والأدوية التى يتناولها، لافتاً إلى أنها ستضاف ‏إلى سجل البيانات الشخصية فى الأسورة التى سوف يرتديها الحاج.

وأضاف "شوقى" انه لأول مرة تم انشاء موقع الكتروني ( www.haj.ccs.gov.eg ) يقدم الخدمات للحجاج بدءا من التقدم للحج مروراً بفترة أداء المناسك ونهاية بالعودة الى الوطن، فضلاً عن نشر التوعية والنصائح والأخبار بشكل دوري، بالإضافة الى خريطة تم وضعها لنقاط الخدمات وأماكن العيادات بالمملكة وخدمة تحديد طرق الوصول اليها تسهيلاً على الحجاج.

من جهته قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى إنه تم دراسة كافة التقارير الخاصة بالبعثات الطبية لحج عامي 1437-1438 هـ وتحديد التقديرات المطلوبة للبعثة، حيث تراوحت نسبة التقديرات من 75% الى 120% من الاستهلاك السابق من الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتاً الى انه تم توزيع الكميات المطلوبة لتغطية استهلاك الحجاج بنسبة 85% بمكة ونسبة 15% بالمدينة، مشيراً الى أن عدد أصناف الأدوية العام الجاري بلغ 107 صنف، وانه تم اضافة أصناف غير موجوده بالأعوام السابقة ومنها الانسولين بكميات محدودة للتعامل في الطوارئ، وأصناف دوائية تستخدم لعلاج البروستاتا و2 صنف لعلاج الحكة "الجرب".

ولفت إلى أنه تم تحديد يوم الخميس القادم الساعة 10 صباحاً لإجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية هذا العام بالمسرح الكبير بمعهد تدريب الأطباء بالعباسية.

يذكر أنه قد تم اضافة شروط احترازية خوفاً على الحجاج في بيت الله الحرام، ولضمان عدم تزوير الشهادات الصحية، حيث سيقدم كل حاج شهادة طبية من مستشفى حكومي مختومة بختم النسر مع تدوين بها الأمراض التى يعانى منها والأدوية التى سوف يتناولها، بعد إجراء الكشف الطبى له، بالإضافة إلى شهادة التطعيمات، لكى يستخرج التأشيرة.