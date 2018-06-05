السكة الحديد: تأخر قطار 976 المتجه من القاهرة للأقصر بسبب اصطدامه بـ "دابة"

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد تأخر قطار رقم ٩٧٦ ركاب مكيف المتجه من القاهرة إلى الأقصر، نتيجة عبور دابة من مكان غير معد للعبور بين الكراتية وقوص على خط القاهرة - السد العالى.

وأكدت الهيئة فى بيان صحفى، أنه نتيجة عبور الدابة من مكان غير معد للعبور اثناء مرور قطار رقم 976 ركاب مكيف القاهرة - الأقصر اصطدم بها مما تسبب فى كسر ماسورة هواء الجرار وعلى الفور تم الاستعداد بجرار آخر واستبدال الجرار لعدم تعطيل حركة مسير القطارات.

واعتذرت الهيئة نتيجة تأخير القطار لأسباب لا علاقة للهيئة بها كما تناشدت المواطنين القاطنين بجوار خطوط السكك الحديدية عدم العبور من على شريط السكة الحديد الا من الاماكن المخصصة للعبور حرصا على سلامتهم وسلامة ومسير القطارات.