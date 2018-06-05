video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:13 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد: تأخر قطار 976 المتجه من القاهرة للأقصر بسبب اصطدامه بـ "دابة"

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:56 ص
السكة الحديد: تأخر قطار 976 المتجه من القاهرة للأقصر بسبب اصطدامه بـ "دابة" المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أعلنت هيئة السكة الحديد  تأخر قطار رقم ٩٧٦ ركاب مكيف المتجه من القاهرة إلى الأقصر، نتيجة عبور دابة من مكان غير معد للعبور بين الكراتية وقوص على خط القاهرة - السد العالى.

وأكدت الهيئة فى بيان صحفى، أنه نتيجة عبور الدابة من مكان غير معد للعبور اثناء مرور قطار رقم 976 ركاب مكيف القاهرة - الأقصر اصطدم بها مما تسبب فى كسر ماسورة هواء الجرار وعلى الفور تم الاستعداد بجرار آخر واستبدال الجرار لعدم تعطيل حركة مسير القطارات.

واعتذرت الهيئة نتيجة تأخير القطار لأسباب لا علاقة للهيئة بها كما تناشدت المواطنين القاطنين بجوار خطوط السكك الحديدية عدم العبور من على شريط السكة الحديد الا من الاماكن المخصصة للعبور حرصا على سلامتهم وسلامة ومسير القطارات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل: تحديد استشارى شراء 100 جرار للسكة الحديد يوليو المقبل

السكة الحديد

حركة القطارات

قطارات الصعيد

حوادث القطارات

اصطدام قطار




لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة