السفير الصينى: نشارك باستثمارات بقيمة 3 مليارات دولار فى العاصمة الإدارية

كتب رباب فتحى - هانى محمد

قال سونج أى قوه، السفير الصينى لدى القاهرة، إن الصين تشارك فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بـ3 مليارات دولار من خلال مشروع إنشاء منطقة الأعمال المركزية.

وأضاف السفير الصينى، خلال كلمته فى حفل إفطار السفارة الصينية بأحد فنادق القاهرة، أن العام الماضى شهد تقدمًا كبيرًا فى العلاقات مع زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى الرابعة للصين، ومشاركة مصر فى معرض الصين والدول العربية.

وفيما يخص الاحتفال بشهر رمضان، هنأ السفير الصينى الشعب والحكومة المصرية بشهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن الإسلام يدعو إلى المحبة والوسطية والتعايش والمحبة، وأن هناك 10 قوميات إسلامية وأكثر من 20 مليون مسلم صينى يعشون بأمان وسلام داخل الصين.

وأشار السفير الصينى، إلى أن الحكومة الصينية تحترم حقوق كافة القوميات وحقهم فى ممارسات الدين مثل الصيام والصلاة والاحتفال بالأعياد، موضحًا أن الإعلام المصرى أهتم كثيرا بنقل كيفية احتفال الصينيين برمضان.

وأضاف، أنه من المقرر أن ويقام معرض الصين للوزارات في نوفمبر المقبل، وسيتضمن زيارة فرق موسيقية مصرية إلى الصين للاحتفال بعيد الربيع الصينى.

وأكد السفير الصينى، أن مصر دولة كبيرة ومهمة فى المنطقة، وأن الأولوية الأولى للصين هى التنمية ومصر من الدول النامية وتربط البلدين علاقات وطيدة منذ زمن بعيد عمل الجانبان جبنًا إلى جنب فى مواجهة التحديات والآن تمر البلدان بعلاقات فى أفضل مراحلها فى التاريخ.

وهنأ السفير الصينى، الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوليه الفترة الرئاسية الثانية، مؤكدًا أهمية التنمية التى يتبعها الرئيس المصرى، قائلاً: "نتمى مصر تحقيق إنجازات كبيرة فى عهد الرئيس السيسى".