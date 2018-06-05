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السفير الإسبانى: صلاح يتلقى العلاج فى مدريد وسيلحق بالمنتخب فى المونديال

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:10 م
السفير الإسبانى: صلاح يتلقى العلاج فى مدريد وسيلحق بالمنتخب فى المونديال محمد صلاح
كتب وائل ربيعى
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قال أرتورو أبييو، السفير الإسبانى، إنه كان يتحدث وهو فى طريقه لجامعة القاهرة عن إصابة نجم المنتخب المصرى محمد صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا، مؤكدا أن نجم الكرة المصرى يتلقى علاجه الآن بمدريد والنتائج مطمئنة وسوف يلتحق بالفريق القومى المصرى فى مونديال روسيا، مضيفا أن كرة القدم هى وسيلة للتواصل والتقارب بين الشعوب.

 

وأعرب سفير إسبانيا، بكلمته خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال استقدام أساتذة إسبان للتدريس بجامعة القاهرة، عن تقديره لرئيس جامعة القاهرة لاهتمامه لفتح مجالات تعاون مع مؤسسات التعليم العالى فى إسبانيا، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون يسمح لجامعة القاهرة استقبال أستاذ إسبانى للتدريس بجامعة القاهرة، لافتا إلى أنه تم اختيار جامعة القاهرة لموقعها فى التصنيف الدولى.

 

وعلق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن رياضة كرة القدم نموذج فريد فى تجميع الشعوب، وهى واحدة من الظواهر الفريدة التى تلتف حولها الشعوب كالموسيقى وأنواع الفنون، مشيرا إلى أن الشعب المصرى بكامله تمنى الشفاء العاجل لنجم الكرة محمد صلاح حتى يستطيع المشاركة فى مونديال روسيا 2018 مع المنتخب القومى المصرى وتحقيق نتائج طيبة فى المونديال. وكرم الدكتور محمد عثمان الخشت سفير إسبانيا بالقاهرة بإهدائه درع الجامعة.


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