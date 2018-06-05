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السجن المشدد 6 سنوات لطالب لاتجاره فى الحشيش والأقراص المخدرة بسوهاج

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:47 م
السجن المشدد 6 سنوات لطالب لاتجاره فى الحشيش والأقراص المخدرة بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "كريم.د.أ" طالب جامعى بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، بعد اتهامه بالإتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة "ترامادول" بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز ساقلتة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه من الشباب والمتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات، وتم القبض على المتهم متلبسا وبحوزته 12 لفافة من الحشيش و16 شريطا من الأقراص المخدرة "ترامادول" كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

 

 

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