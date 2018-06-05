الزراعة: ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة بـ 4 محافظات خلال 24 ساعة وتحرير 31 محضرا

كتب عز النوبى

كشفت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، أن إجمالي مضبوطات اللحوم غير المطابقة للمواصفات و التي نفذتها لجان التفتيش التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للمجازر والصحة العامة خلال يوم واحد وهو اليوم الثلاثاء، بلغت 5 طنا و 710 كيلو جرام من اللحوم والدواجن والأسماك والكبدة، منها 5381 كيلو جرام من اللحوم ومنتجات اللحوم الفاسدة، بمحافظات القاهرة والاسكندرية والبحيرة والدقهلية.

وأضافت محرز، إنه تم ضبط 4361 كيلو جرام من مخلفات الكبدة ومصنعات اللحوم والدواجن ولحوم الضان والاسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي بمحافظة القاهرة وضبط 903 كيلو جرام من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم غير الصالحة بمحافظة الاسكندرية، مشيرة إلي أنه تم سحب عينات من المضبوطات للتأكد منها صلاحيتها للإستهلاك، وتم تحرير 31 محضرا بمعرفة الاجهزة الرقابية لهذه الكميات وإحالة المخالفين إلي جهات التحقيق.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلي إنه تم ضبط 329 كيلو جرام من اللحوم ومنتجاتها ومصنعات اللحوم غير مطابقة للمواصفات المصرية ومجهولة المصدر أو من مذبوحات خارج المجازر المعتمدة، مشددة على أ الأجهزة البيطرية تكثف جهودها للتوسع فى حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحليات لسرعة ضبط أية مخالفات يوميا.