"الرقابة على الصادرات والواردات" تدرب 3311 شخصا على مزاولة الاستيراد

كتب – إسلام سعيد

بالتزامن مع توفيق أوضاع آلاف الشركات المستوردة تنفيذا للقانون رقم 7 لسنة 2017 والخاص بتعديل أحكام القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، دربت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نحو 3311 شخصا على مزاولة الاستيراد وفق القواعد الجديدة فى القانون.

وقام مركز تدريب الهيئة بتدريب عدد 3650 متدربا من غير العاملين بالهيئة خلال 96 برنامج تدريب منهم عدد 79 دورة لبرنامج "شهادة مزاولة الاستيراد" لـ3311 متدربا من المستوردين كما تم عقد 17 دورة لبرنامج "فحص الأقماح المحلية" لعدد 339 متدربا من غير العاملين بالهيئة فى الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 23 أبريل 2018.