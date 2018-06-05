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الرئيس السيسى يوجه التحية للشعب المصرى ويلتقى أسر الشهداء فى العيد

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:25 م
الرئيس السيسى يوجه التحية للشعب المصرى ويلتقى أسر الشهداء فى العيد الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للشعب المصرى بجميع أطيافه لتحملهم إجراءات الإصلاح الاقتصادى الصعبة، مشيرا إلى أن هذا الشكر مستحق لكل المصريين.
 
وأضاف الرئيس، خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية بأحد فنادق القاهرة، أنه سيلتقى أسر الشهداء مرة ثانية أول أيام عيد الفطر المبارك، وسيحتفل معهم، موجها الدعوة لكل من يريد مشاركة أسر الشهداء الاحتفال فى هذا اليوم.
 
وأضاف الرئيس السيسى: "مش هنقدر نعوض مكان الشهيد سواء كان ابن أو أب.. لكن إحنا بنحاول نقول لهم إننا هنكون معاكم".
 
 

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الرئيس السيسى

أسر الشهداء

الإصلاح الاقتصادى




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