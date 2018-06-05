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الديموقراطيون يدعون ترامب لعدم "تبديد" فرصة تاريخية مع كوريا الشمالية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:06 ص
الديموقراطيون يدعون ترامب لعدم "تبديد" فرصة تاريخية مع كوريا الشمالية الزعيم الكورى الشمالى ونظيره الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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دعا أعضاء ديموقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى الاثنين، الرئيس دونالد ترامب إلى اعتماد استراتيجية حازمة حيال بيونج يانج لعدم تبديد "فرصة تاريخية"، معارضين تخفيف العقوبات عن هذا البلد ما لم يعمد إلى نزع سلاحه النووى بصورة تامة يمكن التثبت منها.

وإذ أكدوا تأييدهم للقمة التاريخية بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون المقررة فى 12 يونيو فى سنغافورة والعمل على إنجاحها، حذر 7 أعضاء نافذين من الأقلية الديموقراطية فى مجلس الشيوخ بينهم رئيس الكتلة تشاك شومر الرئيس من توقيع اتفاق مهما كان الثمن، واضعين شروطا للموافقة على أى اتفاق.

وقال أكبر مسؤول ديموقراطى فى لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ السناتور روبرت ميننديز للصحافيين "مع اقترابنا من قمة قد تكون تاريخية، أخشى ألا يكون للرئيس استراتيجية حقيقية محددة حيال كوريا الشمالية، وأن يجازف بتبديد فرصة يمكن أن تكون تاريخية، معرضا أمننا وأمن حلفائنا للخطر".

وقال شومر من جهته "نأمل أن ينجح الرئيس فى سعيه إلى السلام. نأمل حقا أن يكون قادرا على التوصل إلى اتفاق مستديم ومتين، لكن على الرئيس أن يكون مستعدا لمغادرة الطاولة إن لم يكن من الممكن الحصول على اتفاق جيد، وعليه أيضا ان يكون على استعداد لأخذ الوقت الكافى لبناء اتفاق جيد".

وكتب الديموقراطيون فى رسالة إلى ترامب أن "أى اتفاق يخفف العقوبات عن كوريا الشمالية سواء ضمنيا أو بصراحة لقاء أى شىء غير الالتزام بواجب تفكيك ترسانتها النووية والبالستية بصورة يمكن التثبت منها سيكون اتفاقا سيئا".

وذكروا فى طليعة مطالبهم بهذا الصدد إزالة "كل أسلحة كوريا الشمالية النووية والكيميائية والبيولوجية".

 


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