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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:06 م
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الدولة تدعم المواطن.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات أول يوليو

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:15 م
الدولة تدعم المواطن.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات أول يوليو
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وافق مجلس النواب، أمس الإثنين، على زيادة علاوات الموظفين وأصحاب المعاشات بقيمة 55 مليار جنيه قيمة شاملة الإعفاء الضريبى.
 

أولاً: أصحاب المعاشات

69.5 مليار تم تخصيصها هذا العام لدعم صندوق المعاشات
15% نسبة زيادة المعاشات
125 جنيها.. الحد الأدنى للزيادة
626 جنيهًا.. الحد الأقصى للزيادة
750 جنيها.. الحد الأدنى للمعاشات
28 مليار جنيه.. تتحملها الموازنة العامة للدولة بعد الزيادة
 

ثانيا : الموظفون والعاملون بالدولة

22 مليار جنيه.. تكلفة رفع رواتب العاملين بالدولة
علاوتان للموظفين والعاملين فى الدولة وبدء صرفهما أول يوليو المقبل 
 

العلاوة الأولى خاصة

65 جنيها.. قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
65 جنيها شهريا.. علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
 
 

ثانيا العلاوة الاستثنائية 

 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها
150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة
 140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها أو ما يعادل كل منها
 
كم يبلغ الحد الأدنى للزيادة فى أقل راتب للموظفين بالدولة ؟ 
 225 جنيها شهريا، وهى إجمالى 65 جنيها العلاوة الخاصة + 160 العلاوة الاستثنائية 
 
 
زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات أول يوليو
 
 
 

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المعاشات

مجلس النواب

على عبد العال

الحكومة

زيادة المعاشات




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