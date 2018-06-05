الدفاع الجوى السعودى يدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على ينبع

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دمرت قوات الدفاع الجوى السعودى صباح اليوم الثلاثاء صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة ينبع غربى السعودية.

ذكرت ذلك قناة "العربية ـ الحدث" الفضائية السعودية.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن العقيد تركى المالكى قد أكد فى مؤتمر صحفى له مساء أمس الاثنين أن إيران تواصل نهجها فى تسليح الميليشيات الحوثية باليمن وتزويدهم بالصواريخ، كما أكد أن القوات المشتركة نجحت فى استهداف وتدمير معظم القدرات الباليستية للميليشيات واستهدفت منصات إطلاق صواريخ باليستية فى محافظة "صعدة" شمالى اليمن على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.