video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية تغلق 15 مركزا تعليميا وفضائية بدون ترخيص خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:27 م
الداخلية تغلق 15 مركزا تعليميا وفضائية بدون ترخيص خلال 24 ساعة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية، لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (5) قضايا (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، و(1588) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية عن ضبط (1272) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم ، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ".

ووجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات موسعة فى مجال مكافحة جرائم سرقة التيار الكهربائى وضبط مرتكبيها، أسفرت جهودها عن ضبط (10308) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة .

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط 334 قضية متنوعة.

 

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 3 قضايا متنوعة.

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال ضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة وفى مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 15قضية (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط 251 سائقا يرفعون أجرة التعريفة عن الأسعار المقررة

الداخلية تضبط 56 بندقية غير مرخصة فى مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية

الداخلية

اخبار الحوادث

حملات امنية

المصنفات




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة