الداخلية تضبط 814 قضية تموينية بينها غلاء أسعار

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين بوزارة الداخلية حملاتها الرقابية في شهر رمضان، حيث نجحت في ضبط 34 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و243 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و26 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و74 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 814 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".

وضبطت شرطة التموين 39 قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، و32 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و3 قضايا فى مجال الألعاب النارية، و5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وقضيتين فى مجال قضايا حيازة السلع مجهولة المصدر.