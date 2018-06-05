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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:35 م
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الداخلية تضبط 56 بندقية غير مرخصة فى مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:06 م
الداخلية تضبط 56 بندقية غير مرخصة فى مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية أسلحة غير مرخصة
كتب محمود عبد الراضي
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فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يفى ضبط 153 متهما وبحوزتهم 171 قطعة سلاح نارى بينها 56 بندقية وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، إتجار، إحراز، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.


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