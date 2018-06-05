الداخلية تضبط 3 تجار "كيف" بحوزتهم مواد مخدرة فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضى - الشرقية - فتحية الديب

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، فى ضبط 3 لحيازتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية، خاصةً حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمتاجرين بها.

وتمكن قطاع الأمن العام خلال حملة أمنية بالتنسيق مع أمن الشرقية من استهداف وضبط "محمد.ص" عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية "له معلومات جنائية مسجلة"، لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وضبطت أجهزة الأمن "عزازى.م" عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، سبق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة" لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وبحوزته "فرد خرطوش، طلقة لذات العيار، 4 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 12 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول".

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط "محمد.إ" عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية "له معلومات جنائية" لاتجاره بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وبحوزته (فرد خرطوش، 3 طلقات لذات العيار، لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلوجرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.