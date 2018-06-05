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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:35 م
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الداخلية تضبط 251 سائقا يرفعون أجرة التعريفة عن الأسعار المقررة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:04 م
الداخلية تضبط 251 سائقا يرفعون أجرة التعريفة عن الأسعار المقررة حملات مرورية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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وجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وإنضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة ، وتمكن خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 51829 مخالفة مرورية متنوعة.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية بقطاع الأمن العام لمتابعة إنتظام كافة وسائل النقل والمواصلات وإتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر.

وتم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف  سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، انتظار خاطىء" وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.

وحررت أجهزة الأمن 251 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، و277 مواقف عشوائية، و8222 انتظار خاطئ، و483 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وجارى استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة .

 

 


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