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الداخلية تضبط 20 ألف قرص مخدر بحوزة شاب بالجيزة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:57 م
الداخلية تضبط 20 ألف قرص مخدر بحوزة شاب بالجيزة المتهم
كتب محمود عبد الراضى
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أفادت وزارة الداخلية بأن مديرية أمن الجيزة ضبطت شخصا لحيازته 20 ألف قرص مخدر فى أحد محاورها، فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى التصدى لجرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام "إسلام.أ" سائق توك توك، مقيم العمرانية والسابق اتهامه فى قضيتى "مخدرات، سلاح أبيض" بالاتجار فى العقاقير المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطة الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته 20 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر، سلاح أبيض "مطواة"، مبلغ مالى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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