الداخلية العراقية: القبض على قيادى بارز فى تنظيم "داعش" بالموصل

بغداد أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، اعتقال قيادى بارز فى تنظيم "داعش" الإرهابى فى الجانب الأيسر من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ألقت القبض على داعشى من أهالى قرية أسكى موصل والذى كان يجمع الأسلحة والفدية من أفراد الأجهزة الأمنية خلال سيطرة التنظيم الإرهابى على المدينة، مضيفا أنه تم ضبطه فى منطقة حى الكرامة فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

كان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أعلن عن تحرير الموصل من تنظيم "داعش" الإرهابى بالكامل.