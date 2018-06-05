الخارجية الأمريكية: عمليات قوات سوريا الديمقراطية ضد "داعش" صعبة للغاية

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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن العمليات العسكرية التى تنفذها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فى (الدشيشة) شرق سوريا صعبة للغاية، وتهدف لضمان عدم فرار إرهابيى تنظيم (داعش) من المنطقة.

وقال بومبيو - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - "إن العملية مخطط لها منذ أشهر بالتنسيق مع القوات العراقية على طول الحدود"، وأوضح أن (الدشيشة) معقل صعب لداعش فى شمال شرق سوريا، حيث قام التنظيم بإرهاب السوريين والعراقيين لعدة سنوات انطلاقا من هذا المكان، وتنفذ عملية الدشيشة قوات "قسد" بدعم من قوات التحالف الدولى، وبمشاركة طائرات القوة الجوية العراقية والمدفعية المرتكزة قرب الحدود العراقية السورية.