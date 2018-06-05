الحكومة الفرنسية تمنح الإقامة الدائمة للاجئ تونسى أنقذ طفلين من حريق عام 2015

كتب أحمد علوى

استثنت الحكومة الفرنسية لاجئ تونسى من أمر الترحيل عن الأراضى الفرنسية، وذلك بعد قيامه بإنقاذ طفلين من شقة إلتهمتها النيران قرب باريس عام 2015، وسوف يبلغ اللاجئ بأن أمر الترحيل قد رفع عنه كما أعلن عمدة مدنية فال دواز.

حصل طالب اللجوء التونسى على حق الإقامة الدائمة فى الأراضى الفرنسية، وأعلن عمدة مدينة فال دواز أنه تقديرا لموقفه الايجابى المجرد من الدوافع الشخصية فى واقعة إنقاذ الطفلين من الحريق الذى وقع عام 2015 فقد منح حق الإقامة الدائمة فى فرنسا.

ويشار إلى أن التونسى المذكور وبرفقته اثنين من أصدقائه قد أنقذوا فى طفلين صغيرين من شقة شب حريق فى مطبخها، ولم يحرز العمل البطولى للشاب التونسى أى اهتمام دولى كبير لأنه لم يجر تصويره، كما جرى فى واقعة إنقاذ طالب اللجوء المالى مامادو جاساما لطفل فرنسى تدلى من سياج شقة فى الطابق الثالث لأحد المبانى، حيث تسلق الشاب المالى أسيجة الشقق من الأسفل إلى أعلى، وجرى توثيق ذلك بأكثر من فيديو عرضت على وسائل التواصل الاجتماعى وكشفت كيف نجح الشاب المالى فى انقاذ الطفل من موت محقق، لتجعل منه الواقعة المصورة بطلاً، ما دفع بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى منحه الجنسية الفرنسية وتوظيفه فى دائرة إطفاء الحرائق الرسمية.

وكان طالب اللجوء التونسى، قبل صدور قرار منحه الإقامة الدائمة، مهددا بالترحيل عن الأراضى الفرنسية، لكن تقريرا نشر فى صحيفة "لا باريزيان" لفت الأنظار إلى بطولته وتفانيه.