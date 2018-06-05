الحريرى: السعودية تدعم استقرار لبنان سياسيا وأمنيا واقتصاديا

أ ش أ

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أن المملكة العربية السعودية تضطلع بدور محوري لدعم الاستقرار في لبنان، خاصة في النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

وأشار الحريري - في تصريح على هامش لقائه وفدا من مجلس الأعمال اللبناني السعودي - إلى أهمية تشجيع الاستثمار السعودي داخل لبنان، وتقوية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتفعيل عمل المجلس في جلب المزيد من الاستثمارات بما يخدم مصالح البلدين.



وأكد عمق العلاقات بين لبنان والسعودية، خاصة الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لصالح لبنان، مشيرا إلى أن هذا يحتم على الجميع بذل كل الجهود للارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى الذي يستحقه الشعبان اللبناني والسعودى.



وقال الحريري "الجميع يعلم مدى الدعم الذي يبديه الأمير محمد بن سلمان لي شخصيا، وفي الواقع فإنه يقوم بدور محوري أيضا لدعم استقرار لبنان"، منوها في هذا الصدد بجهود ولي العهد السعودي لإنجاح مؤتمر (سيدر) في باريس ومؤتمر (روما) لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلى.