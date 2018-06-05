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الجيش السورى يحبط محاولة تسلل إرهابيين باتجاه نقاط عسكرية فى ريف حلب

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:11 م
الجيش السورى يحبط محاولة تسلل إرهابيين باتجاه نقاط عسكرية فى ريف حلب الجيش السورى - أرشيفية
أ ش أ
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أحبطت وحدة من الجيش السورى، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل مجموعة تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابى باتجاه نقاط عسكرية فى ريف حلب الجنوبى الغربى.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدة من الجيش السورى اشتبكت بعد رصد ومتابعة، مساء أمس، مع مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة مؤلفة من 15 إرهابيا، حاولت التسلل باتجاه النقاط العسكرية على محور بلدة خان طومان بالريف الجنوبى الغربى، وأشارت (سانا)، إلى أن الاشتباكات العنيفة رافقها قصف مدفعى دقيق على تحركات المجموعة الإرهابية المتسللة، ما أسفر عن إيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من عتاد.

 

 

 


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