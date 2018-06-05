الجيش الإسرائيلى يزعم عدم تعمده قتل ممرضة فلسطينية فى غزة

رويترز

زعم الجيش الإسرائيلى اليوم الثلاثاء إن النتائج الأولية للتحقيق بشأن مقتل ممرضة فلسطينية خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة أظهرت أنها لم تقتل عن عمد.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة فى غزة وشهود إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص رزان النجار البالغة من العمر 21 عاما وهى مسعفة متطوعة وذلك خلال ركوضها باتجاه السياج الحدودى شرقى بلدة خان يونس بجنوب القطاع فى محاولة للوصول إلى جريح يوم الجمعة.

وجاء فى بيان أصدره الجيش "اكتشف تحقيق مبدئى بشأن الحادث...أنه جرى إطلاق عدد قليل من الطلقات...وأنه لم يتم توجيه أى طلقات عن عمد أو بشكل مباشر عليها".

وأضاف البيان أن التحقيق مستمر وأن نتائجه ستعرض على قادة كبار قبل إرساله إلى الادعاء العسكرى للنظر فيه.

وحضر آلاف المشيعين جنازة رزان فى غزة يوم السبت منهم بعض الناس الذين عالجتهم عندما أصيبوا فى احتجاجات سابقة على الحدود.

وقال مسعفون من غزة إن الجيش الإسرائيلى قتل 120 فلسطينيا خلال احتجاجات أيام الجمعة التى بدأت فى 30 مارس.