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"التمويل العقارى": تخصيص وحدات الإعلان التاسع عقب تسليم شقق الإعلان الثامن

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:30 ص
"التمويل العقارى": تخصيص وحدات الإعلان التاسع عقب تسليم شقق الإعلان الثامن مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى
كتب أحمد حسن
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كشفت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، انه سيتم البدء فى تخصيص وحدات الإعلان التاسع لمشروع الاسكان الاجتماعى عقب الانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن مباشرة.
 
وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من تخصيص كافة الوحدات الخاصة بالإعلان السابع، ومن المقرر الانتهاء من تخصيص وتسليم وحدات الإعلان السابع خلال الفترة القليلة المقبلة.
 
وأوضحت رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه تم تخصيص وحدات سكنية بكافة المتقدمين للإعلان التاسع فى مختلف المدن باستثناء مدينة 6 أكتوبر، نتيجة لآن أعداد المتقدمين أعلى بكثير من الوحدات المتوفرة.
 
وأشارت إلى أنه عقب الانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن سيتم حصر الوحدات المتبقية بمدينة 6 أكتوبر، وبناء على الإعداد المتبقية سيتم تطبيق نظام الأولوية والذى يتمثل فى الأقل دخلا ويعول والأرملة والمطلقة وتعول.
 
وأكدت أنه تقرر إعفاء جميع المواطنين المُتقدمين على الإعلان التاسع المُعلن عنه فى الرابع والعشرين من يوليو الماضى، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، الراغبين فى سـحب مبلغ جدية الحجز من خصم نسبة 2% كمصاريف إدارية من إجمالى قيمة الوحدة.
 
وأوضحت مى عبد الحميد، أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات المواطنين ومراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين محدودى الدخل، مشيرة إلى أن التقديم عـبر الموقع الإلكترونى للصندوق بالإعلان التاسع يعكس التجربة الأولى للصندوق وللحاجزين في هذا الشأن، الأمر الذى استغرق بعضاً من الوقت لتكيف المواطنين مع تلك الآلية الجديدة فى التقديم، مما ترتب عليه ظهور بعض المشكلات الفنية المؤقتة فى تسـجيل البيانات على الموقع الإلكتروني، وصدور قرار باستمرار تسـجيل البيانات على نظام العمل الآلى للمواطنين، الذين قاموا بدفع مقدمات جدية الحجز حتـى نهاية فبراير 2018.
 
وأكدت مى عبدالحميد، أنه تم التنسيق مع مسئولى بنك التعمير والإسكان على إعادة قيمة الغرامة التى تم خصمها من المواطنين، الذين قاموا بالفعل باسترداد مقدمات جدية الحجز، والذين بلغ عددهم 1567 عميلا حتى تاريخه، مع إتاحة إمكانية السحب لمن يرغب على مستوى كافة فروع البنك تسهيلاً لعملاء الصندوق.
 
وأكدت أن إدارة الصندوق قامت بمراجعة عدد الطلبات المقبولة ومقارنتها بعدد الوحدات المتوافرة بكل مدينة/مركز لتحديد المناطق التـى سيتم التعامل عليها بشكل فورى، حيث تم بالفعل إرسال عدد 12518 طلبا للحاجزين المقبولين بالمدن التى لا يوجد بها أولويات للتخصيص لشركات الاستعلام المتعاقد معها الصندوق، لإجراء الاستعلام الميدانى على كل من بيانات السكن والعمل للعميل وشريكه (إن وجد)، حيث تم بالفعل إرسال ما يزيد على 9800 ملف لجهات التمويل لإجراء الدراسة الائتمانية وقبول تخصيص حوالى ما يقرب من 2189 طلبا.

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