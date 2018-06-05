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التعليم: 559546 طالبا يبدأون امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء فى 1777لجنة - صور

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:00 ص
التعليم: 559546 طالبا يبدأون امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء فى 1777لجنة - صور امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين - تصوير محمود فخرى
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بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة صباحا، بإجمالى 559546 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية موزعين على 1777 لجنة سير.

وسمحت لجان الامتحانات قبل قليل بدخول الطلاب لأداء امتحانات الاقتصاد للثانوية العامة والذى يستمر حتى العاشرة والنصف ثم يؤدى بعد ذلك الطلاب امتحان الإحصاء.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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