التعليم: لا صحة لما يتردد بشأن إعادة امتحان العربى للثانوية بسبب سهولته

كتب محمود طه حسين

نفى الدكتور رضا حجازى، ما تردد بشأن إعادة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، والذى اختبره الطلاب أول أمس الأحد، لافتا إلى إن ما يتم تداوله من إمكانية إعادة امتحان العربى لسهولته غير صحيح، وهدفه إثارة البلبلة.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر 559546 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.