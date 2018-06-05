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التعليم: طالب صور أسئلة الاقتصاد من سوهاج.. وضبط بعد دقيقتين من الواقعة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:21 ص
التعليم: طالب صور أسئلة الاقتصاد من سوهاج.. وضبط بعد دقيقتين من الواقعة امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور رضا حجازى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أنه تم ضبط الطالب الذى قام بتصوير امتحان الاقتصاد فى لجنة دار السلام بسوهاج.

وقال حجازى إن فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات بالتعاون مع الجهات المعنية بالغرفة توصلوا للطالب بعد دقيقتين من نشر الأسئلة وتصوير الامتحان عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك و25 دقيقة من بدء اللجنة.

يذكر أن إحدى صفحات الغش الإلكترونى تداولت صورا من أسئلة امتحان الاقتصاد عبر موقع فيس بوك بعد مرور دقائق من بدء اللجان الامتحانية.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو فى التاسعة صباحا، وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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