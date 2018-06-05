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التعليم: ضبط 13 حالة غش وحيازة موبايل وهروب بامتحان الثانوية العامة اليوم - صور

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:27 م
التعليم: ضبط 13 حالة غش وحيازة موبايل وهروب بامتحان الثانوية العامة اليوم - صور رضا حجازى
كتب محمود طه حسين - تصوير محمود فخرى
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن العينة العشوائية للغة العربية تمت وفقا لتعديل نموذج الإجابة وهو فى مصلحة الطلاب.

وأضاف رئيس قطاع التعليم أنه تم ضبط 13 حالات فى مادتى الاقتصاد والإحصاء، مؤكدا أنه لا توجد أى تسريبات للامتحان مشيرا إلى أن هناك ابتزاز ومبالغ مالية يتم طلبها من قبل صفحات الغش.

وأشار رئيس الامتحان إلى أن لجنة مدرسة الأورمان الإعدادية تم توزيع ورقة اللغات على طلاب العربى فى نفس اللجنة وهناك 100 طالب كان لا يوجد لهم كراسات إجابة وتم تعويض الطلاب وحصولهم على الوقت الكافى.

وأوضح رضا حجازى أن طالبة فى مدرسة أم المؤمنين فى القليوبية هربت بمادة الإحصاء وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات ضدها.

وأكد أنه تم تشيير الامتحان من 4 طلاب فى جهينة بسوهاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأيضا دار السلام حيث تم ضبط 3 طلاب شيروا الأسئلة وتم ضبطهم من قبل غرفة العمليات والطلاب سوف يحرمون من الامتحان.

وأوضح أنه تم ضبط اثنين بالتليفونات المحمولة فى دمياط البدرشين فى الجيزة وهو ما يعد شروع فى الغش.

وفى الإحصاء تم ضبط 4 حالات تشيير ونشر وحالة هروب بالورقة موضحا تم تغيير رئيس لجنة عبد الحميد رضوان بسوهاج.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس  الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


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الثانوية العامة 2018

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