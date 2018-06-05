التعليم تؤكد صحة كلمة "قلائل" فى جمع قليل بامتحان العربى للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه بشأن ما أثير حول جمع كلمة "قليل" وعدم إدراج كلمة "قلائل" ضمن الأجوبة الخاصة بامتحان اللغة العربية، أكد الدكتور أحمد شلبي مستشار اللغة العربية صحة كلمة "قلائل" حيث أنها ضمن الجموع الصحيحة، وتقبل من الطلاب في كل الأسئلة المقالية في النحو أو غيره أي إجابة صحيحة ومشابهة لما ورد بالمعجم اللغوي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت تعديل نموذج الإجابة الخاص بامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة والذى اختبره الطلاب أول أمس الأحد 3 يونيو .

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.