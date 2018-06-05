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التعليم: الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإحصاء من لجنة بالجيزة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:47 ص
التعليم: الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإحصاء من لجنة بالجيزة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، هوية الطالب المسئول عن تصوير ونشر أسئلة الإحصاء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بحوالى 20 دقيقة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب من إحدى لجان محافظة الحيزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس  الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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