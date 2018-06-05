التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، إن فريق مكافحة الغش الإلكترونى بالتنسيق مع الجهات تمكن من غلق عدد كبير من صفحات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك والواتس اب.

وأكد حجازى أن عدد صفحات الغش الإلكترونى التى تم غلقها منذ بدء الامتحانات الأحد الماضى وصلت لما يقرب من 10 صفحات .

وطالب رئيس عام الامتحانات من الطلاب بعدم الانسياق وراء صفحات الغش الإلكترونى لافتا إلى أن كل ما تتداوله تلك الصفحات من امتحانات عار تماما من الصحة.

وحذر رئيس الامتحانات أولياء الأمور من الانسياق وراء صفحات الغش وعدم دفع أى مبالغ لهم قائلا: رصدنا شكاوى من ابتزاز تلك الصفحات لأولياء الأمور وطلب مبالغ مالية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.