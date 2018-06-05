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التحقيق فى واقعة هروب متهم أثناء عرضه على نيابة مصر القديمة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:55 م
التحقيق فى واقعة هروب متهم أثناء عرضه على نيابة مصر القديمة حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاتها مع 3 من أفراد الشرطة فى واقعة هروب متهم أثناء عرضه على نيابة مصر القديمة.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الهارب، حضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية معه في واقعة البناء بدون ترخيص، وأثناء عرضه على النيابة تمكن من مغافلة الحرس وفرا هارب.

وأضافت التحقيقات أن المتهم عقب هروبه، قام بتسليم نفسه إلى قسم البساتين، والذى سلم مرة أخرى إلى قسم مصر القديمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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