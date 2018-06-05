التحالف العربى يعلن عن تقدم جديد نحو مدينة الحديدة اليمنية

الرياض (أ ف ب)

أعلن التحالف العسكرى فى اليمن بقيادة السعودية، الاثنين عن تقدم جديد للقوات الموالية للحكومة نحو الحديدة، مشيرا إلى أن هذه القوات تنهى استعداداتها قبل التوجه "لتحرير" المدينة التى تضم ميناء تعبر منه غالبية المساعدات.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن طيار تركى المالكى فى مؤتمر صحفى فى الرياض أن القوات التى يدعمها التحالف باتت على بعد تسعة كيلومترات من جنوب مدينة الحديدة المطلة على البحر والخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وكان المالكى أعلن فى 29 مايو أن القوات الموالية للحكومة وصلت الى منطقة تبعد 20 كلم عن مدينة الحديدة، وذكرت مصادر طبية يمنية ان نحو 100 مقاتل من الطرفين قضوا فى معارك ضارية جرت قرب مدينة الحديدة بعيد اقتراب القوات المدعومة من التحالف منها، بعدما شن المتمردون هجمات مضادة فى هذه المنطقة.

ومساء الاثنين قال المالكى ان التقدم لم يتباطأ فى الأيام الاخيرة، لكن القوات الموالية للحكومة "تستقدم تعزيزات وتزيل ألغاما استعدادا لعمليات لاحقة".

وأشار الى ان هناك أيضا اعتبارات تتعلق بـ"المحافظة على أرواح المدنيين"، مضيفا "عندما تستوفى كافة المعايير سوف تتقدم القوات لتحرير الحديدة".

ويشهد اليمن نزاعا بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين منذ سنوات. وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكرى فى 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء فى سبتمبر 2014.