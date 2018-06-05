البيت الأبيض: ترامب وكيم سيلتقيان يوم 12 يونيو في التاسعة مساءا

رويترز

قال البيت الأبيض أمس الاثنين إن الترتيبات لعقد قمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تسير على قدم وساق، وأنه تم تحديد موعد، بصفة مبدئية، للقائهما، المقرر يوم 12 يونيو، في التاسعة مساء، بالتوقيت المحلى لسنغافورة.

وهذا هو أول إعلان لتوقيت أول اجتماع بين الزعيمين. واستقبل ترامب قبل ثلاثة أيام وفدا كوريا شماليا رفيع المستوى في البيت الأبيض نقل إليه رسالة من كيم.

ورفضت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الحديث عن تفاصيل هذه الرسالة.

لكنها قالت "أستطيع أن أخبركم بأن الرئيس يتلقى إفادات يومية بشأن كوريا الشمالية من فريقه للأمن القومى". وأضافت "أقول لكم أيضا إن الموعد المبدئى لهذا الاجتماع الأول سيكون يوم 12 يونيو في التاسعة صباحا بتوقيت سنغافورة".