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البيئة: خفض المنشآت الصناعية التى تصرف على النيل من 28 لـ9 منشآت خلال 4 سنوات

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:36 م
البيئة: خفض المنشآت الصناعية التى تصرف على النيل من 28 لـ9 منشآت خلال 4 سنوات د. خالد فهمى وزير البيئة
كتبت آية دعبس
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أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة مسئولة عن المنشآت الصناعية التى تصرف مباشرة على نهر النيل، موضحا أنه نتيجة للجهود التي بذلتها، تم خفض المنشآت التى تصرف على النيل، من 28 منشأة فى 2014 إلى 9 منشآت حاليا، وهى شركات السكر والورق حيث وصلت إلى نسبة 70% من توفيق الأوضاع، وتقوم حاليا بتوفيق أوضاعها وسيتم الانتهاء منها خلال 2019 .
 
وأضاف فهمى، خلال كلمته باحتفالية يوم البيئة العالمى،: "لابد من وجود وقفة، ولسنا ضد الصناعة، لكننا لن نسكت على أى إهمال".
 
وتابع: "نعمل كذلك على تعبئة جهود الشباب فى الوزارة ونعيد إحياء نظم العمل والتطوير فيها، ولأول مرة نتحكم فى السحابة السوداء لـ3 سنوات متتالية رغم العوامل المناخية السيئة، ونحن لن نتردد فى تطبيق القانون إذا كان هناك تهديدا للصحة".
 
 

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