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البرلمان يوافق نهائيا على ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربى - صور

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:58 م
البرلمان يوافق نهائيا على ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربى - صور مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى تصوير : خالد مشعل
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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً على مشروعات قوانين ربط موازانات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 - 2019 وعددها 49 مشروعا والتأشيرات الملحقة بها.

 

كما وافق مجلس النواب، نهائياً على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية 2018 - 2019 والتأشيرات العامة الملحقة به.

 

واللافت، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت 13 توصية فى تقريرها حول موازنة الهيئات الاقتصادية، للعام المالى 2018/2019، وفى مقدمتها إجراء الدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادى للهيئات للحد من لجوئها لتدبير نفقاتها المالية من المالية العامة للدولة، إعادة النظر فى جدوى الاستثمار فى رؤوس أموال بعض الشركات واتخاذ القرارات المناسب، الالتزام بعملية الصيانة الدورية لأصول الهيئات ووضع البرامج اللازمة لعملية الإحلال والتجديد لإصول الهيئات، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التى لا تلتزم بالوفاء بسداد مستحقاتها للهيئات وتقوية أجهزة التحصيل.

 

وتضمنت التقرير، ضرورة قيام كل هيئة اقتصادية بإعداد خطة استراتيجية متكاملة توضح رسالة وأهداف الهيئة وعرض الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق الأهداف، دراسة مفصلة لكل هيئة تشمل تحليل متكامل لعناصر الإيرادات والمصروفات بهدف خفض التكلفة وزيادة الإيرادات، ما يؤدى إلى زيادة حجم الفائض للهيئات وتحويل العجز لفائض، أعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لأسلوب موازنة البرامج والأداء، بحيث يمكن ربط الإيرادات والمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة، ويتم أعداد موشرات ومقاييس أداء بشكل ربع سنوى، ما يساعد على أداء الوظيفة الرقابية للبرلمان، الدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادى للهيئات للحد من لجوئها، بالإضافة إلى تدبير نفقاتها المالية من اللازمة العامة للدولة.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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