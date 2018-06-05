البرلمان يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 - صور

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019.

وتم تعديل الموازنة بناء على ما قرره أمس البرلمان من زيادات فى الأجور والتعويضات.

وبلغ إجمالى الباب الأول من المصروفات الأجور والتعويضات نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه، كما بلغ إجمالى الباب الثانى من المصروفات الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه.

وبلغ إجمالى الباب الرابع من المصروفات الخاص بالمنح والدعم والمزايا الاخرى نحو و332.3 مليار جنيه، وبلغ اجمالى الباب الثالث من المصروفات الخاص بالفوائد نحو 541.3 مليار جنيه، كما بلغ تجمالى الباب الخامس من المصروفات "المصروفات الاخرى "نحو 75 مليارا و698 مليونا و616 ألف جنيه، وبلغ إجمالى الباب السادس من المصروفات "شراء الاصول غير المالية _الاستثمارات "نحو 148 مليار و511 مليونا، وبلغ إجمالى الباب السابع من المصروفات الخاص بحيازة الأصول نحو 24 مليارا و620 مليون جنيه.

وبلغ إجمالى الباب الثامن من المصروفات الخاص بسداد القروض المحلية والاجنبية نحو 276 مليار جنيه و43 مليون الباب الثانى "الإيرادات"، بلغ إجمالى الإيرادات نحو 989.2 مليار جنيه وبلغ اجمالى الباب الأول الخاص بالضرائب نحو 770.3.

وبلغ إجمالى الباب الثانى المنح نحو 1.141، وبلغ جمالى الباب الثالث الإيرادات الأخرى نحو 217، وبلغ إجمالى الباب الرابع الخاص بالمتحصلات من الإقراض نحو 20.6، وبلغ إجمالى الباب الخامس الخاص بالاقتراض نحو 714.9 مليار.