الاقتصاد يضفى البسمة على وجوه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

تجمع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، على لجان مدرسة شبرا الإعدادية بنين، ومدرسة التوفيقية بروض الفرج بمحافظة القاهرة، للاطمئنان على أبنائهم بعد انتهاء امتحان مادة الاقتصاد.

وطمأن الطلاب أولياء أمورهم أمام المدراس لسهولة امتحان مادة الاقتصاد مما أضفى البسمة على وجوه أولياء الأمور.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.