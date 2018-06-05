الاحتلال الإسرائيلى يدعو لتحالف عسكرى ردا على طموحات إيران النووية

القدس (أ ف ب)

دعا وزير الاستخبارات الاسرائيلى الثلاثاء، إلى تشكيل تحالف عسكرى ضد ايران فى حال تحدت الجمهورية الإيرانية قوى العالم عبر تخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكرى.

وجاءت تصريحات الوزير إسرائيل كاتز فى وقت بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو جولة للقاء القادة الأوروبيين لمناقشة التدخل الإيرانى فى المنطقة وبرنامج طهران النووى، وهما ملفان ترى الدولة العبرية أنهما يشكلان تهديدا خطيرا.

وتسعى القوى الأوروبية إلى الحفاظ على الاتفاق النووى المبرم عام 2015 منذ أعلن الرئيس الأميركى دونالد ترامب الانسحاب منه.

وأشار كاتز فى تصريحاته إلى تهديد طهران باستئناف تخصيب اليورانيوم على مستوى "صناعي" فى حال انهار الاتفاق.

وقال "إذا لم يستسلم الايرانيون الآن وحاولوا العودة" إلى تخصيب اليورانيوم دون إشراف "سيكون على رئيس الولايات المتحدة والتحالف الغربى برمته إصدار بيان واضح" فى هذا الصدد.

وأضاف أن "العرب واسرائيل سيؤيدون ذلك بكل تأكيد".