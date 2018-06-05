الإحصاء: 9.8 مليار متر مكعب مياه منتجة خلال عام 2016/ 2017 بزيادة 5.7%

كتبت- هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للبيئة والذى يحتفل به فى 5/6 من كل عام .

بدأ الاحتفال باليوم العالمى للبيئة فى 5 يونيو منذ عام 1972، حيث أنشئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة " UNEP "، بهدف دراسة المخاطر المحيطة بالبيئة والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر للحفاظ على البيئة.

يأتى الاحتفال هذا العام تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكى"، وحول تلك المناسبة، أعلن الجهاز عدداً من المؤشرات جاءت كالتالى...

- ارتفاع إجمالى كمية المياه النقية المنتجة 9.8 مليار م3 عام2016/2017، مقابل 9.3 مليار م 3 عام 2015/2016، بزيادة بلغت نسبتها 5.7%.

- ارتفاع إجمالى كمية المياه النقية المستهلكة ( المباعة ) عام 2016/2017، حيث بلغت 7.1 مليار م3، مقابـل 6.5 مليار م3 عام 2015/2016، بنسبة زيادة قدرها 9%.

- بلغت كمية الانبعاثات من غاز ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 210.0 مليون طن عام2016/ 2017، مقابل 206.2 مليون طن عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 1.8%.

- يمثل قطاع الكهرباء المصدر الرئيسى لانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك المنتجات البتروليــة، حيث بلغت نسبته 43.3% من إجمالى الانبعاثات.

- تلاه قطاع النقل بنسبة 18.5%، ثم قطـاع الصناعة بنسبة 15.4%.

- بينما ساهم القطــاع المنـزلى والتجــارى بنسبة 8.2%، وباقى القطاعات الأخرى 14.7% من إجمالى الانبعاثات عام 2016/2017.

- ارتفاع إجمالى كمية الطاقة الكهربائية المتجددة المولدة (مائى – شمسى – رياح الزعفران) عام 2015/2016، حيث سجلت 15.7 الف جيجاوات /ساعة، مقابل 15.3 ألف جيجاوات / ساعة عام 2014/2015، بنسبة زيادة قدرها 3.3%.