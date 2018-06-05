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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:03 م
خالد صلاح
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الأمم المتحدة تنتخب وزيرة خارجية الإكوادور رئيسة لجمعيتها العامة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:28 م
الأمم المتحدة تنتخب وزيرة خارجية الإكوادور رئيسة لجمعيتها العامة وزيرة خارجية الإكوادور ماريا فرناندا إسبينوزا
أ ش أ
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انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة وزيرة خارجية الإكوادور ماريا فرناندا إسبينوزا، كرئيستها القادمة.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن إسبينوزا حصلت على عدد أكبر من الأصوات مقابل سفيرة هندوراس لدى الأمم المتحدة مارى إليزابيث فلوريس فليك، بواقع 128 صوتاً مقابل 62 فى ظل امتناع عضوين آخرين عن هذا التصويت السرى.


ونقلت الشبكة عن الرئيس الحالى للجمعية ميروسلاف لاجاك، قوله: "إننى سعيد لأننا على المسار الصحيح".


وعبّرت إسبينوزا عن أملها فى أن يستمر التكافؤ بين الجنسين فى تحقيق التقدم، قائلة: "أود أن أقدم التحية إلى النساء اللواتى يكافحن كل يوم من أجل تولّى الوظائف على قدم المساواة".


وتُعد الجمعية العامة هى الهيئة التمثيلية الرئيسية للأمم المتحدة حيث تحصل الدول الأعضاء البالغ فيها، والبالغ عددها 193 دولة، على حقوق متساوية فى التصويت داخلها.


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