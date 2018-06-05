الأزهر يدين الهجمات الإرهابية فى النيجر وأفغانستان

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للهجوم الانتحارى، الذى استهدف مسجدًا أمس الإثنين فى مدينة ديفا جنوب شرقي النيجر، وكذلك التفجير الإرهابى الذى وقع أمس فى العاصمة الأفغانية كابول واستهدف عددًا من علماء الدين، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأكد الأزهر الشريف أن هذه الأعمال الإرهابية التى تستهدف الأبرياء العزل وتنتهك حرمات دور العبادة، لا تقع إلا من أشخاص تجردوا من كل القيم الأخلاقية والمعاني الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسؤولياته فى القضاء على هذا الوباء اللعين الذى يهدد السلم والأمن الدوليين.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازى لكل من النيجر وأفغانستان، حكومة وشعبا، ولأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.